کشتی کروز روسی برای 104'امین بار در بندر آماسرا پهلو گرفت

بارتین/خبرگزاری آنادولو

کشتی کروز «آستوریا گراند» که از شهر سوچی روسیه حرکت کرده بود، با 878 مسافر و 434 خدمه در بندر آماسرا در استان بارتین ترکیه پهلو گرفت.

این کشتی 11 طبقه با 193 متر طول و 30 متر عرض، از 3 اوت 2022 تاکنون صد و چهارمین سفر خود را به آماسرا انجام داده است.

مسافران برای بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری از جمله موزه آماسرا، بازار چکیجیلر، بندر بزرگ، قلعه آماسرا و پل کمره از بندر خارج شدند. بخشی از گردشگران نیز با اتوبوس‌های تور به مرکز شهر بارتین و شهرستان سافران‌بولو در استان کارابوک که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، رفتند.

