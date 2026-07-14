کاهش شاخص بورس استانبول در آغاز معاملات امروز

14 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بورس استانبول که روز گذشته روند متمایل به فروش را دنبال کرده و معاملات خود را با افت 1.60 درصدی در سطح 14,092.02 واحد به پایان رسانده بود. با آغاز معاملات امروز سهشنبه، این شاخص با کاهش 103.61 واحدی نسبت به کلوز دیروز، به 13,988.40 واحد عقبنشینی کرد.
در همین حال، شاخص بخش بانکداری 0.17 درصد و شاخص هلدینگها 0.12 درصد کاهش ارزش داشتند.
در میان شاخصهای بخشهای مختلف بورس، بخش «شیمی، نفت و پلاستیک» با 0.31 درصد رشد، بیشترین صعود و بخش «لیزینگ و فاکتورینگ» با 9.35 درصد ریزش، بیشترین افت را تجربه کردند.
بازارهای جهانی تحت تاثیر نگرانیهای ناشی از افزایش تنشها میان آمریکا و ایران که منجر به صعود قیمت نفت و تشدید فشار فروش در بازار اوراق قرضه شده، روند منفی را سپری میکنند و اکنون نگاهها به آمار تورم آمریکا معطوف شده است.
تحلیلگران با اشاره به آرام بودن تقویم اقتصادی در داخل ترکیه، اعلام کردند که بازارهای جهانی امروز دادههای تورم ایالات متحده و تحولات خاورمیانه را از نزدیک دنبال خواهند کرد.
از دیدگاه فنی، محدوده 13,900 و 13,800 واحد به عنوان سطوح حمایتی و مرزهای 14,100 و 14,200 واحد به عنوان سطوح مقاومتی شاخص «بیست-100» ارزیابی میشوند.