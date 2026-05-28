28 مه 2026•بهروزرسانی: 28 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
نلی پاردس دل کاستیلو، وزیر محیط زیست پرو در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد که با آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، بر سر ارسال پیشنویس یک تفاهمنامه از طریق سفارتخانهها برای همکاری در حوزه معدن به توافق رسیدهاند.
وی افزود: در ماه ژوئیه رئیسجمهور جدیدی خواهیم داشت، اما هدف ما این است که روند را بهگونهای پیش ببریم که دولت جدید بتواند هماهنگی با ترکیه و مذاکرات مربوط به امضای این تفاهمنامه را ادامه دهد.
پاردس دل کاستیلو با اشاره به فرصتهای همکاری میان پرو و ترکیه در حوزه معدن و مواد معدنی حیاتی، گفت که «مجمع مواد معدنی حیاتی» که ماه گذشته توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در استانبول برگزار شد، فرصتهای مهمی برای همکاری ایجاد کرده است.
او با تاکید بر نقش مهم مواد معدنی حیاتی در گذار انرژی افزود که این روند برای پرو، بهعنوان سومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان، فرصتهای مهمی ایجاد میکند.
وی همچنین با بیان اینکه در دیدار با وزیر انرژی ترکیه درباره توسعه پایدار و ضرورت بهرهبرداری برنامهریزیشده از منابع معدنی به توافق رسیدهاند، تصریح کرد که حفاظت از منابع آب، تنوع زیستی و جوامع محلی در این فرآیند بسیار مهم است.