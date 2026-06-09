رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خبرگزاری آنادولو در نشست «اقتصادهای شهری خبرگزاری آنادولو غازی‌آنتپ-حلب» در غازی‌آنتپ گفت خبرگزاری آنادولو داستان های موفقیت، ظرفیت های رقابتی و نوآوری های شرکت های سوریه را به جهانیان منتقل خواهد کرد.

کاراگوز: موفقیت شرکت‌های سوری را به جهانیان منتقل خواهیم کرد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خبرگزاری آنادولو در نشست «اقتصادهای شهری خبرگزاری آنادولو غازی‌آنتپ-حلب» در غازی‌آنتپ گفت خبرگزاری آنادولو داستان های موفقیت، ظرفیت های رقابتی و نوآوری های شرکت های سوریه را به جهانیان منتقل خواهد کرد.

غازی‌آنتپ / خبرگزاری آنادولو

سردار کاراگوز، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خبرگزاری آنادولو طی سخنانی در افتتاحیه نشست «اقتصادهای شهری خبرگزاری آنادولو غازی‌آنتپ-حلب» در غازی‌آنتپ اظهار داشت: خبرگزاری آنادولو داستان های موفقیت، ظرفیت های رقابتی و نوآوری های شرکت های نه تنها در ترکیه بلکه شرکت های سوریه را نیز به جهانیان منتقل خواهد کرد.

کاراگوز گفت: عنوان خبرگزاری آنادولو، ما مشارکت در تقویت برندهای شهری را یک مسئولیت مهم می‌دانیم.

او افزود: شرکت‌کنندگان در این اجلاس در مورد تقویت روابط اقتصادی بین ترکیه و سوریه و فرصت‌های توسعه منطقه‌ای بحث خواهند کرد.

کاراگوز تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم تا با انتقال پتانسیل اقتصادی، قدرت تولید، غنای فرهنگی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرها به عموم مردم در داخل و خارج، حوزه نفوذ آنها را افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید در زمینه فناوری، تولید، تحقیق و توسعه و کارآفرینی هم در همکاری و هم در رقابت باشیم.

کاراگوز اظهار داشت که خبرگزاری آنادولو تلاش می‌کند تا فعالیت‌های اقتصادی، از مراکز تولیدی گرفته تا مناطق صنعتی سازمان‌یافته، و از مراکز لجستیک گرفته تا کریدورهای صادراتی را به مخاطبان گسترده‌تری ارائه دهد.

او افزود: خبرگزاری آنادولو داستان های موفقیت، ظرفیت های رقابتی و نوآوری های شرکت های نه تنها در ترکیه بلکه شرکت های سوریه نیز به جهانیان منتقل خواهد کرد.