Okan Coşkun
09 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئن 2026
غازیآنتپ / خبرگزاری آنادولو
سردار کاراگوز، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خبرگزاری آنادولو طی سخنانی در افتتاحیه نشست «اقتصادهای شهری خبرگزاری آنادولو غازیآنتپ-حلب» در غازیآنتپ اظهار داشت: خبرگزاری آنادولو داستان های موفقیت، ظرفیت های رقابتی و نوآوری های شرکت های نه تنها در ترکیه بلکه شرکت های سوریه را نیز به جهانیان منتقل خواهد کرد.
کاراگوز گفت: عنوان خبرگزاری آنادولو، ما مشارکت در تقویت برندهای شهری را یک مسئولیت مهم میدانیم.
او افزود: شرکتکنندگان در این اجلاس در مورد تقویت روابط اقتصادی بین ترکیه و سوریه و فرصتهای توسعه منطقهای بحث خواهند کرد.
کاراگوز تاکید کرد: ما تلاش میکنیم تا با انتقال پتانسیل اقتصادی، قدرت تولید، غنای فرهنگی و فرصتهای سرمایهگذاری شهرها به عموم مردم در داخل و خارج، حوزه نفوذ آنها را افزایش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: ما باید در زمینه فناوری، تولید، تحقیق و توسعه و کارآفرینی هم در همکاری و هم در رقابت باشیم.
کاراگوز اظهار داشت که خبرگزاری آنادولو تلاش میکند تا فعالیتهای اقتصادی، از مراکز تولیدی گرفته تا مناطق صنعتی سازمانیافته، و از مراکز لجستیک گرفته تا کریدورهای صادراتی را به مخاطبان گستردهتری ارائه دهد.
او افزود: خبرگزاری آنادولو داستان های موفقیت، ظرفیت های رقابتی و نوآوری های شرکت های نه تنها در ترکیه بلکه شرکت های سوریه نیز به جهانیان منتقل خواهد کرد.