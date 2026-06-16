Zeynep Akman
16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
نمایشگاه آثار برگزیده دوازدهمین دوره مسابقه بینالمللی عکس خبری «جوایز عکس استانبول 2026» به میزبانی سردار کاراگؤز، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خبرگزاری آنادولو، در سالن نمایشگاه خبرگزاری آنادولو در آنکارا افتتاح شد.
کاراگؤز در مراسم افتتاحیه با بیان اینکه جوایز عکس استانبول طی 12 سال گذشته هزاران عکاس و دهها هزار اثر را مورد ارزیابی قرار داده است، اظهار داشت که این رقابت هر سال با استقبال گستردهتری روبهرو میشود.
وی افزود از میان حدود 19 هزار عکس ارسالی به مسابقه امسال، 165 اثر برای نمایشگاه آنکارا انتخاب شدهاند.
مدیرعامل آنادولو با تأکید بر اعتبار بینالمللی این رقابت گفت: درجوایز عکس استانبول تلاش کردهایم عکس را با هنر، زیباییشناسی و خبر پیوند دهیم و طی 12 سال گذشته بهترین عکاسان جهان را با برجستهترین داوران بینالمللی گرد هم آوردیم.»
وی با اشاره به نقش ماندگار عکس در ثبت تاریخ تصریح کرد که عمر یک عکس گاه از عمر رویدادها و افراد نیز فراتر میرود و زمانی که با هنر و زیباییشناسی همراه شود، میتواند برای قرنها پابرجا بماند.
کاراگؤز همچنین بر جایگاه خبرگزاری آنادولو در عرصه بینالمللی تأکید کرد و گفت این رسانه با تکیه بر فعالیت خبرنگاران و عکاسان خود، بهویژه در مناطق بحرانزده، در مسیر تبدیل شدن به یکی از سه خبرگزاری برتر جهان گام برمیدارد.
وی افزود آنادولو در پوشش جنگ غزه نیز با انتشار اخبار و تصاویر مستند، تلاش کرده است واقعیتهای میدانی را به جهان منتقل کرده و به ثبت تاریخی این رویدادها کمک کند.
در مسابقه امسال که در 10 بخش برگزار شد، 26 عکاس موفق به کسب 30 جایزه شدند. جایزه «عکس سال» به اثر «غزه، هیچ امیدی نیست» از هیثم عمادی، عکاس فلسطینی، تعلق گرفت.
آثار برگزیده این دوره علاوه بر آنکارا، در شهرهای مختلف ترکیه و همچنین در ایتالیا به نمایش گذاشته خواهند شد و در آلبوم سالانه مسابقه نیز منتشر میشوند. مسابقه امسال با حمایت ارتباطی ترکسل برگزار شد.