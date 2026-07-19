19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شرکت فناوری اطلاعات و صنایع دفاعی ترکیه «هاولسان» (HAVELSAN)، راهکارهای جدیدی را به مجموعه توانمندیهای خود اضافه کرد که امکان فعالیت موفقیتآمیز ارتشهای کشورهای مختلف در عملیاتهای مشترک را فراهم میکند.
بر این اساس، 4 توانمندی توسعهیافته توسط هاولسان در چارچوب رزمایش سالانه «بررسی، آزمایش و ارزیابی قابلیت همکاری نیروهای ائتلاف» (CWIX) ناتو که در لهستان برگزار میشود، وارد فرآیند صدور گواهینامه ناتو شدهاند.
توانمندیهای DOOB-HQ، KAPI، Embedded NONC2 ATA DLP و LYNX در چارچوب گواهینامه ناتو، آزمونهای «تایید، اعتبارسنجی و ارزیابی اطمینان» (AV&V) را با موفقیت تکمیل کردند.
این توانمندیها از آزمایشهای ویژهای عبور کردند که تایید رسمی سازگاری آنها با «شبکه فدره ماموریتی ناتو» (Federated Mission Networking - FMN) را فراهم میکند.
در رزمایش CWIX که در آن قابلیت همکاری متقابل سامانههای اطلاعاتی فرماندهی و کنترل کشورها با سامانههای ناتو و دیگر کشورها آزمایش میشود، دریافت گواهینامه FMN Spiral 4 از پیششرطهای مهم برای مشارکت در مأموریتهای ناتو در سالهای 2025 تا 2027 محسوب میشود.
ورود توانمندیهای جدید هاولسان به فرآیند صدور گواهینامه، نشاندهنده سطح توانمندی محصولات این شرکت در زمینه انطباق با استانداردهای ناتو و قابلیت همکاری متقابل است.
هاولسان بدین ترتیب، محصولات دارای استانداردهای ناتو در این حوزه را با افزودن 4 توانمندی نرمافزاری حیاتی در زمینههای فرماندهی و کنترل، یکپارچهسازی سامانهها، اشتراکگذاری امن دادهها و ارتباطات تاکتیکی توسعه داد.