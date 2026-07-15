سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه اعلام کرد در 15 جولای، ملت گرامی، تحت رهبری رئیس جمهورمان رجب طیب اردوغان، تلاش اشغالگری تروریستی را خنثی و از جمهوری، دموکراسی و اراده ملی خود دفاع کرد.

چلیک: ملت ترکیه تحت رهبری اردوغان، تلاش برای اشغالگری تروریستی را خنثی کرد سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه اعلام کرد در 15 جولای، ملت گرامی، تحت رهبری رئیس جمهورمان رجب طیب اردوغان، تلاش اشغالگری تروریستی را خنثی و از جمهوری، دموکراسی و اراده ملی خود دفاع کرد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

عمر چلیک، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه و سخنگوی این حزب، طی پیامی در شبکه‌های اجتماعی به مناسبت «روز دموکراسی و وحدت ملی» نوشت: در آن روز، ملت گرامی ما، تحت رهبری رئیس جمهورمان رجب طیب اردوغان، تلاش اشغالگری تروریستی را خنثی و از جمهوری، دموکراسی و اراده ملی خود دفاع کرد.

چلیک در پیام خود اظهار داشت: «در سالگرد روز دموکراسی و وحدت ملی، بار دیگر تأکید می‌کنیم: حاکمیت بدون قید و شرط متعلق به ملت است.

وی افزود که در 15 جولای، ترکیه مورد حمله دشمن شروری قرار گرفت که به ملت، شرف و لباس ملی آن خیانت کرد.

چلیک تاکید کرد: «مبارزه علیه این ذهنیت پلید و تاریک که دموکراسی ما را به چالش کشیده است، بدون وقفه ادامه دارد. مبارزه با گروه تروریستی فتو، یک بسیج ملی و یک وظیفه ملی است. ملت عزیز ما، با تمام توان از اراده ملی محافظت می‌کند و مبارزه‌ای را به نمایش گذاشته است که در تاریخ دموکراسی جهان ثبت خواهد شد. ملت عزیز ما، تحت رهبری رئیس جمهورمان، ترکیه را به این شبکه خائن تسلیم نکرد. این شبکه خائنان که به سمت سربازان و پلیس تیراندازی کردند، به روی مردم آتش گشودند و پارلمان را بمباران کردند، با اراده قوی ملت ما شکست خوردند».

