پیام وزارت دفاع ترکیه به‌مناسبت سالگرد فتح استانبول وزارت دفاع ترکیه با انتشار پیامی، 573مین سالگرد فتح استانبول را گرامی داشت.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع ترکیه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی به مناسبت 573مین سالگرد فتح استانبول اعلام کرد: این پیروزی بزرگ که با عبور دادن کشتی‌ها از خشکی در تاریخ ماندگار شد، نه‌تنها یک شهر، بلکه یک عصر را تغییر داد.

وزارت دفاع ترکیه در این پیام، سخنی از سلطان محمد فاتح را نیز منتشر کرد که در آن آمده است: «برای دیدن مرزهای امکان، باید ناممکن را آزمود.»

در این پیام، از سلطان محمد فاتح و دیگر شخصیت‌های امپراتوری عثمانی با احترام و قدردانی یاد و تاکید شده است: «در 573مین سالگرد فتح استانبول، یاد فرمانده بزرگ، سلطان محمد فاتح و نیاکان قهرمان خود را با رحمت، سپاس و احترام گرامی می‌داریم. این پیروزی بی‌همتا که با عبور دادن کشتی‌ها از خشکی در تاریخ حک شد، نه‌تنها یک شهر، بلکه یک عصر را دگرگون کرد. در سالگرد این فتح بزرگ، غرور و شور این موفقیت تاریخی را با هم تجربه می‌کنیم.»