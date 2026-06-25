پیام رئیس سازمان امور دینی ترکیه به مناسبت ماه محرم

25 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئن 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
صافی آرپاگوش، رئیس سازمان امور دینی ترکیه، در پیام خود به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، اظهار داشت: «کسانی که هنوز درد کربلا را در قلب خود احساس میکنند، باید درسهای لازم را از تاریخ بیاموزند و با عمل به عقل سلیم در مواجهه با انواع فتنهها، برای حفظ عزت اسلام و تقویت پیوندهای دوستی بین مسلمانان تلاش کنند».
آرپاگوش خاطرنشان کرد که محرم، اولین ماه تقویم هجری، بهدلیل حکمتی که در آن نهفته است "شهرالله" نامیده میشود و شایسته احترام است.
او با اشاره به فضیلت روزه گرفتن در روز قبل یا بعد از عاشورا، نوشت: «دهمین روز ماه محرم همچنین سالگرد شهادت امام حسین، یکی از نوادگان محبوب پیامبر، و یاران وفادارش در کربلا، به دلیل جاهطلبیهای سیاسی است. این واقعه غمانگیز که در دهم محرم سال 61 هجری رخ داد، قلبهای مؤمنان را که سرشار از عشق به اهل بیت بودند، در غمی عمیق فرو برد و آثار عمیقی بر ذهن مسلمانان گذاشت».
آرپاگوش افزود: «بدون تردید کربلا، زخمی در قلب همه مؤمنان، صرف نظر از نژاد، فرقه یا مذهب آنهاست. با این حال، این واقعه قرنهاست که به عنوان زمینهای برای تفرقه، ایجاد دیوارهای مصنوعی بین مسلمانان و کاشتن بذر اختلاف در میان قلبهایی که رو به یک قبله و پیرو یک پیامبر هستند، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است».