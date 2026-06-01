01 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئن 2026
باکو/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی پیامی به مراسم افتتاحیه «هفته انرژی باکو» که در باکو، پایتخت آذربایجان برگزار شد، اعلام کرد که عرضه گاز به سوریه که در نتیجه ابتکار مشترک ترکیه و آذربایجان آغاز شده است، بدون شک به توسعه این کشور و امنیت منطقهای کمک میکند.
این پیام توسط آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه قرائت شد.
اردوغان خاطرنشان کرد که تحولات منطقه بار دیگر صحت گامهایی را که با آذربایجان در بخش انرژی برداشتهاند، نشان داده است.
او افزود: همچنان بسیاری از پروژههای بزرگ را که زمانی برای منطقه غیرممکن تلقی میشد، به همراه آذربایجان با موفقیت اجرا میکنند.
اردوغان به پروژههایی مانند خطوط لوله "باکو-تفلیس-جیحان"، "باکو-تفلیس-ارزروم" و تاناپ که با آذربایجان آغاز و با مشارکت کشور دوست دیگر، گرجستان، تکمیل کردند، اشاره و تأکید کرد که همکاری با آذربایجان از طریق مشارکتهای "آذری-چراغ-گونشلی" و "شاه دنیز" تعمیق یافته است.
رئیسجمهور اردوغان همچنین تأکید کرد که همکاری جدید بین ترکیه و آذربایجان در خط لوله «شفق-آسمان» گواه دیگری بر ادامه بیوقفه این همکاری است.
او ادامه داد: خط لوله ایغدیر-نخجوان که سال گذشته به بهرهبرداری رسید، امنیت تأمین انرژی منطقه نخجوان را پشتیبانی و تقویت کرده است. ارتباطات برق بین ترکیه و آذربایجان همچنان برای ما از اهمیت استراتژیک برخوردار است. انشاءالله با اجرای پروژه «انتقال و تجارت برق سبز» بین ترکیه، آذربایجان، گرجستان و بلغارستان، امیدواریم به امنیت انرژی کل منطقه خود کمک کنیم.