وزارت خارجه ترکیه ضمن ابراز تاسف از انفجار در یک تاسیسات گازی در منطقه صنعتی راس لفان قطر، این حادثه را به دولت و مردم قطر تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد.

پیام تسلیت آنکارا در پی انفجار در تاسیسات گازی قطر وزارت خارجه ترکیه ضمن ابراز تاسف از انفجار در یک تاسیسات گازی در منطقه صنعتی راس لفان قطر، این حادثه را به دولت و مردم قطر تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار پیامی، جان باختن شماری از شهروندان قطر در پی انفجار روز گذشته در یک کارخانه در منطقه صنعتی راس لفان را تسلیت گفت.

در این بیانیه ضمن ابراز تاسف از تلفات جانی ناشی از انفجار در یکی از کارخانه‌های منطقه صنعتی راس لفان قطر آمده است: مراتب تسلیت خود را به خانواده جان‌باختگان و مردم قطر ابراز می‌کنیم و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل داریم.

روز گذشته در پی بروز نقص فنی در یک تاسیسات گازی در منطقه صنعتی راس لفان قطر، انفجاری رخ داد که به دنبال آن آتش‌سوزی نیز به وقوع پیوست.

مقام‌های قطری اعلام کردند آتش‌سوزی مهار شده و هیچ‌گونه نشت مواد خطرناک به محیط اطراف رخ نداده است.

بر اساس آمار رسمی، این حادثه 13 کشته و 66 زخمی برجای گذاشته و تحقیقات اولیه نشان می‌دهد علت آن نقص فنی بوده و ارتباطی با حمله یا اقدام خرابکارانه نداشته است.