پیام بانوی اول ترکیه به مناسبت روز مادر امینه اردوغان در پیام روز مادر، ضمن گرامیداشت مادران شهدا و مادران دیاربکر، برای مادران فلسطینی صبر و قدرت آرزو کرد و آنان را نماد صبر و مقاومت دانست.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به مناسبت روز مادر در پیامی در پلتفرم ملی «NSosyal»، با اشاره به جایگاه مادران، به مادران شهدا، مادران دیاربکر و مادران فلسطینی ادای احترام کرد.

بانوی اول ترکیه در این پیام نوشت: برخی مادران فرزندانشان را در قلب خود حمل می‌کنند، برخی تکیه‌گاه اصلی فرزندشان هستند و برخی نیز با وجود سختی‌ها با صبوری خود امید را زنده نگه می‌دارند.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد مادران شهدا و مادران دیاربکر، برای مادران فلسطینی که رنج عمیقی را تجربه می‌کنند صبر و قدرت آرزو کرد و آن‌ها را نماد مقاومت در برابر ظلم توصیف کرد.

امینه اردوغان همچنین از مادران سراسر جهان قدردانی کرد و یاد مادران درگذشته را گرامی داشت.