پیام امینه اردوغان به مناسبت 19 مه؛ یادروز آتاترک و عید جوانان و ورزش

19 مه 2026•بهروزرسانی: 19 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به مناسبت 19 مه؛ یادروز آتاترک و عید جوانان و ورزش پیام تبریک منتشر کرد.
وی در این پیام نوشت: 19 مه، نام ارادهای است که در سختترین روزها نیز امید را از دست نداد و مبارزه بزرگی را برای استقلال آغاز کرد.
وی افزود: امروز نیز از خداوند میخواهم جوانان ترکیه که این روحیه را در دل خود زنده نگه داشتهاند، با عقل، وجدان و شجاعت به ساختن آینده ادامه دهند.
امینه اردوغان در پایان پیام خود این روز را به ملت ترکیه تبریک گفت.