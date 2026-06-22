همسر رئیس‌جمهور اردوغان ابراز امیدواری کرد نمایشگاه «پسماند صفر برای آینده‌ای پایدار» که در میدان تقسیم به روی بازدیدکنندگان افتتاح شد، مفید باشد.

پیام امینه اردوغان به مناسبت نمایشگاه «پسماند صفر برای آینده‌ای پایدار» همسر رئیس‌جمهور اردوغان ابراز امیدواری کرد نمایشگاه «پسماند صفر برای آینده‌ای پایدار» که در میدان تقسیم به روی بازدیدکنندگان افتتاح شد، مفید باشد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

امینه اردوغان، همسر رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در پستی در حساب کاربری خود در شبکه‌ اجتماعی NSosyal، ابراز امیدواری کرد نمایشگاه «پسماند صفر برای آینده‌ای پایدار» که در میدان تقسیم به روی بازدیدکنندگان افتتاح شد، مفید باشد.

او نوشت: این نمایشگاه که تحت رهبری بنیاد پسماند صفر و با همکاری نهادهای مربوطه برگزار شد، به ما یادآوری می‌کند که یک لقمه نان، یک قطره آب و هر تلاشی که برای خاک انجام می‌شود چقدر ارزشمند است.

امینه اردوغان افزود: امیدوارم همه ساکنان استانبول فرصت بازدید از این نمایشگاه معنادار را که به اعتقاد من به گسترش فرهنگ زندگی آگاهانه‌تر کمک خواهد کرد، بیابند.