رئیس‌جمهور ترکیه طی پیامی به مناسبت 2235مین سالگرد تاسیس نیروی زمینی ارتش تُرک، آن را تبریک گفت.

پیام اردوغان به مناسبت 2235مین سالگرد تاسیس نیروی زمینی ارتش تُرک رئیس‌جمهور ترکیه طی پیامی به مناسبت 2235مین سالگرد تاسیس نیروی زمینی ارتش تُرک، آن را تبریک گفت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی پیامی به مناسبت 2235مین سالگرد تاسیس نیروی زمینی ارتش تُرک، آن را تبریک گفت.

اردوغان در این پیام که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، نوشت: «سالگرد تأسیس نیروی زمینی ارتش تُرک را که از تاریخی پرافتخار با قدمت 2235 سال برخوردار است، از صمیم قلب تبریک می‌گویم. یاد شهدای عزیزمان را با رحمت گرامی می‌دارم و برای تمامی دلاورمردان نیروهای مسلح و نیروهای زمینی کشورمان آرزوی موفقیت می‌کنم.»

