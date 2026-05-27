پیام اردوغان به مناسبت عید قربان رئیس‌جمهور ترکیه در پیام عید قربان با اشاره به وضعیت غزه و دیگر مناطق بحران‌زده جهان اسلام، بر همبستگی با مردم فلسطین تاکید و ابراز امیدواری کرد عید قربان زمینه‌ساز صلح، وحدت و آرامش برای امت اسلامی باشد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی پیامی به مناسبت عید قربان در پلتفرم ملی «NSosyal» ابراز امیدواری کرد که عید قربان برای کشور، ملت، جهان اسلام و تمامی بشریت خیر و برکت به همراه داشته باشد.

اردوغان گفت که صمیمانه آرزو دارد عید قربان برای کشور، ملت، جهان اسلام و همه انسان‌ها مبارک و منشأ خیر باشد.

وی در این پیام نوشت: به تمامی برادران و خواهرانم که به‌ویژه در غزه و دیگر نقاط جغرافیای معنوی ما، این عید را نیز با اندوه، درد و زخمی در دل سپری می‌کنند، از طرف خود و ملت‌مان قوی‌ترین پیام‌های همبستگی را ارسال می‌کنم و عید قربان آنان را جداگانه تبریک می‌گویم.

رئیس‌جمهور ترکیه افزود: از خداوند منان می‌خواهم ما را به‌عنوان ملت و امت اسلامی به عیدهای بیشتری برساند که محور آن صلح، آرامش، وحدت و برادری باشد. عیدتان مبارک.