پیام اردوغان به مناسبت عید قربان

27 مه 2026•بهروزرسانی: 27 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه طی پیامی به مناسبت عید قربان در پلتفرم ملی «NSosyal» ابراز امیدواری کرد که عید قربان برای کشور، ملت، جهان اسلام و تمامی بشریت خیر و برکت به همراه داشته باشد.
وی در این پیام نوشت: به تمامی برادران و خواهرانم که بهویژه در غزه و دیگر نقاط جغرافیای معنوی ما، این عید را نیز با اندوه، درد و زخمی در دل سپری میکنند، از طرف خود و ملتمان قویترین پیامهای همبستگی را ارسال میکنم و عید قربان آنان را جداگانه تبریک میگویم.
رئیسجمهور ترکیه افزود: از خداوند منان میخواهم ما را بهعنوان ملت و امت اسلامی به عیدهای بیشتری برساند که محور آن صلح، آرامش، وحدت و برادری باشد. عیدتان مبارک.