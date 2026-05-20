20 مه 2026•بهروزرسانی: 20 مه 2026
وان / خبرگزاری آنادولو
صمد آغیرباش، رئیس بنیاد «پسماند صفر»، اظهار داشت که به تلاش برای تبدیل جهان به مکانی مرفهتر و قابل سکونتتر ادامه خواهند داد و ترکیه در این مسیر پیشرو خواهد بود.
آغیرباش در گفتوگو با خبرنگار آنادولو در وان، افزود: این تلاشها از طریق «ابتکار پسماند صفر» که در سال 2017 تحت حمایت امینه اردوغان، همسر رئیسجمهور رجب طیب اردوغان، آغاز شد، انجام میشود.
رئیس بنیاد «پسماند صفر» اظهار داشت: ما بنیادی برای 86 میلیون نفر در ترکیه و 8 میلیارد نفر در سراسر جهان هستیم. ما به طور خستگیناپذیر به کار خود برای آینده این جهان ادامه خواهیم داد.
او گفت: بنیاد «پسماند صفر» 5-7 ژوئن میزبان «انجمن پسماند صفر» که به عنوان «بزرگترین سازمان مدنی محیط زیست و پسماند صفر جهان» با عضویت 183 کشور شناخته میشود، خواهد بود.
آغیرباش تأکید کرد که در این مجمع که 5 هزار نفر از 183 کشور در استانبول گرد هم میآیند، درباره آیندهی بدون زباله و مسائل زیستمحیطی بحث خواهند کرد.
وی با توضیح اینکه امینه اردوغان در سراسر جهان به عنوان «معمار زباله صفر» شناخته میشود، گفت: تصمیمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رهبری خانم امینه اردوغان گرفته شد. اکنون 30 مارس به عنوان روز زباله صفر اعلام شده و جشن گرفته میشود.
آغیرباش با یادآوری اینکه امینه اردوغان به عنوان رئیس هیئت مشاوره زباله صفر سازمان ملل متحد فعالیت میکند، ادامه داد: تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت مشاوره به عنوان توصیه به کشورهای عضو سازمان ملل متحد منتقل میشود. ما به تلاشهای خستگیناپذیر خود، با رهبری ترکیه، ادامه خواهیم داد تا جهان را به مکانی مرفهتر و قابل سکونتتر تبدیل کنیم.