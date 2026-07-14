پرواز پاراگلایدر سواران ایرانی‌‌ در فراز استان وان ترکیه

14 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئیه 2026
وان/ خبرگزاری آنادولو
شهرستان ارجیش در استان وان ترکیه با برخورداری از جاذبههای طبیعی و نقاط مناسب برای پرواز، در ماههای اخیر به یکی از مقاصد جدید علاقهمندان ایرانی پاراگلایدر تبدیل شده است.
چشمانداز منحصربهفرد دریاچه وان، آبوهوای خنک و پاک منطقه، تپههای مرتفع و شرایط مناسب وزش باد، ورزشکاران پاراگلایدر را به این منطقه جذب کرده است.
گروهی 10 نفره از پاراگلایدرسواران ایرانی که به دلیل محدودیتهای پروازی در ایران به دنبال مسیرهای جایگزین بودند، در منطقهای مشرف به دریاچه وان در شهرستان ارجیش ترکیه پروازی تفریحی و ورزشی را تجربه کردند.
در ماههای اخیر، گردشگران و علاقهمندان خارجی به ورزشهای هیجانی با انتشار تصاویر پروازهای خود در شبکههای اجتماعی، به معرفی و شناساندن ظرفیتهای گردشگری شهر وان نیز کمک کردهاند.
اسفندیار لطفی، پاراگلایدرسوار ایرانی در گفتوگو با خبرنگار آنادولو گفت: این منطقه برای پرواز با پاراگلایدر واقعاً فوقالعاده است. چشمانداز، آبوهوا و شرایط پروازی آن بسیار تأثیرگذار است. پرواز بر فراز دریاچه وان برای ما تجربهای کاملاً متفاوت و فراموشنشدنی بود.
لطفی افزود: اگر فرصت فراهم شود، دوباره به اینجا خواهیم آمد. این منطقه را به دوستان خلبانمان در ایران نیز معرفی خواهیم کرد تا آنها هم از نزدیک ببینند که اینجا چه مکان فوقالعادهای برای پرواز است و برای پرواز به این منطقه سفر کنند.