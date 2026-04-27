پرواز هشت ساعته هرتزوگ به قزاقستان به‌دلیل عدم امکان استفاده از حریم هوایی ترکیه پرواز رئیس جمهور اسرائیل به قزاقستان به دلیل عدم امکان استفاده از حریم هوایی ترکیه، هشت ساعت به‌طول انجامید.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

هواپیمای اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل برای انجام سفر دو روزه به قزاقستان، به دلیل عدم امکان استفاده از حریم هوایی ترکیه، مسیری هشت ساعته را طی کرد.

کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که هواپیمای هرتزوگ برای وارد نشدن به حریم هوایی ترکیه، مسیر جایگزینی را دنبال کرده است.

این هواپیما، مسیری را بر فراز اروپا و روسیه طی کرد و در هشت ساعت به قزاقستان رسید.

در همین حال رئیس جمهور اسرائیل، از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس، ورود خود به آستانه، پایتخت قزاقستان را اعلام کرد.