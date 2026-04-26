26 آوریل 2026•بهروزرسانی: 26 آوریل 2026
ازمیر/ خبرگزاری آنادولو
مرحله نخست 61 مین دوره تور دوچرخهسواری ریاستجمهوری ترکیه (TUR 2026) با پیروزی تام کرابه، دوچرخهسوار بلژیکی تیم «فلاماندر-بالوایز» به پایان رسید.
کرابه پس از پایان این مسابقه در نشست خبری با بیان اینکه برای اولین بار در ترکیه رقابت میکند، اظهار داشت: «پیروزی در مرحله 1 واقعا فوقالعاده است. سال گذشته هم میخواستم در این مسابقه شرکت کنم اما انتخاب نشدم. از آن زمان پیشرفت کردهام و امروز تلاش کردم بهترین نسخه خودم باشم.»
این ورزشکار بلژیکی با اشاره به موفقیتهای قبلی خود در فصل جاری، افزود که توانسته در کیلومترهای پایانی با استفاده از حس درونی خود فاصله لازم را پیدا کرده و از آن برای پیشی گرفتن بهره ببرد.
در مراسم اهدای جوایز در ازمیر، پیراهنهای برندگان توسط مقامات استانی از جمله استاندار، دادستان عمومی، مدیرکل ورزش و جوانان ازمیر و رئیس فدراسیون دوچرخهسواری ترکیه به ورزشکاران اهدا شد.
گفتنی است، این رقابتها فردا با برگزاری مرحله 2 در مسیری به طول 152.8 کیلومتر که از مبدا آیدین آغاز شده و در مارماریس به پایان میرسد، ادامه خواهد یافت.