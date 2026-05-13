13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
مراد کوروم، وزیر محیطزیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه در جریان سفر خود به چین با هوانگ رونچیو، وزیر اکولوژی و محیط زیست این کشور، دیدار و گفتوگو کرد.
کوروم در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد چین تاکنون نشان داده است که سیاستهای شفاف و هماهنگ با اهداف اقلیمی میتواند نتایج قدرتمندی به همراه داشته باشد و ترکیه در روند اجلاس COP31 نیز با پکن همکاری خواهد کرد.
وی با اشاره به گفتوگوی «سازنده و ثمربخش» خود با وزیر محیط زیست چین افزود: در این دیدار، چشمانداز خود درباره COP31 را به اشتراک گذاشتیم و این روند را نقطه عطفی مهم برای تسریع اقدامات اقلیمی، تقویت دسترسی به منابع مالی و دستیابی به نتایج ملموس ارزیابی کردیم.
کوروم همچنین تاکید کرد روابط دو کشور میتواند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست ایفا کند.