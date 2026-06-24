Sümeyye Dilara Dinçer
24 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه طی دیدار دو روزه خود از کانادا با مقامات این کشور درباره همکاری هستهای و تجاری و همچنین تحولات منطقهای رایزنی خواهد کرد.
سفر دو روزه فیدان به کانادا از فردا آغاز خواهد شد و وزیر خارجه ترکیه در نخستین روز سفر خود از تأسیسات هستهای دارلینگتون در شهر تورنتو بازدید میکند. هدف از این بازدید، بررسی میدانی ظرفیتها و توانمندیهای کانادا در حوزه انرژی هستهای اعلام شده است. او همچنین در نشستی با حضور بازرگانان، مدیران سازمانهای مردمنهاد و دانشگاهیان شرکت خواهد کرد.
در دومین روز سفر، فیدان در اتاوا با آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، دیدار خواهد کرد. انتظار میرود در این گفتوگوها، توسعه و تنوعبخشی به روابط دوجانبه و ارتقای مناسبات ترکیه و کانادا به سطح شراکت راهبردی مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر امور خارجه ترکیه همچنین بر ضرورت افزایش دیدارهای سطح بالا، کاهش موانع تجاری و گسترش متوازن و پایدار حجم تجارت دوجانبه تاکید خواهد کرد.
ارزش مبادلات تجاری دو کشور در سال 2025 حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده که یک میلیارد و 570 میلیون دلار آن صادرات ترکیه و یک میلیارد و 160 میلیون دلار آن نیز واردات از کانادا بوده است.