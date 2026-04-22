22 آوریل 2026•بهروزرسانی: 22 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه گفت که با وجود افزایش شدید قیمت جهانی سوخت هواپیما، صنعت هواپیمایی کشور با کمبود سوخت جت مواجه نیست و حتی در جایگاه صادرکننده قرار دارد.
اورالاوغلو پس از نشست اعضای اتاق صنعت استانبول در گفتوگو با خبرنگاران درباره وضعیت سوخت هواپیما در ترکیه اظهار کرد: در حالی که قیمت نفت حدود 50 تا 60 درصد افزایش یافته و قیمت سوخت هواپیما بیش از دو برابر شده است، ترکیه واردکننده سوخت جت نیست بلکه صادرکننده است و در حال حاضر هیچ مشکل مشخصی در تامین این سوخت وجود ندارد.
او همچنین با اشاره به تحولات ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و تمدید آتشبس میان طرفین گفت: یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت پگاسوس که در ایران باقی مانده بود، روز گذشته به ترکیه بازگردانده شد و انتظار میرود هواپیمای شرکت خطوط هوایی ترکیه نیز امروز یا فردا به کشور بازگردد.
وزیر حمل و نقل ترکیه با اشاره به توقف پروازها به برخی مقاصد به دلیل بسته بودن برخی حریمهای هوایی منطقه، افزود: سوریه، ایران، عراق و کویت از جمله مناطقی هستند که به دلیل بسته بودن حریم هوایی، برنامهریزی پروازی به آنها صورت نگرفته است.
اورالاوغلو همچنین گفت شرکتهای اصلی هواپیمایی ترکیه، از جمله ترکیش ایرلاینز و پگاسوس، پروازهای خود به این مقاصد را تا پایان ماه مه لغو کردهاند، اما در صورت تثبیت روند آتشبس، این تصمیم میتواند مورد بازنگری قرار گیرد.
وزیر حملونقل ترکیه با اشاره به درخواست ایران برای برقراری پرواز به ترکیه افزود: این درخواست در حال بررسی است و ممکن است در مرحله نخست امکان انجام چنین پروازهایی فراهم شود، اما تصمیمگیری نهایی با توجه به شرایط امنیتی و بدون به خطر انداختن جان مسافران انجام خواهد شد.