Ümit Şamiz, Şeyma Çelik
01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه، در مراسم صدمین سالگرد «روز دریانوردی و کابوتاژ» گفت: ترکیه با 218 تأسیسات بندری، 85 کشتیسازی فعال، 181 مرکز ساخت و بهآباندازی قایق، 65 اسکله تفریحی، 23 مرکز بازیافت کشتی، 400 پناهگاه ماهیگیری، 144 هزار نیروی دریایی و بیش از یک میلیون دریانورد نیمه حرفه ای، به یکی از کشورهای پیشرو در حوزه دریانوردی تبدیل شده است.
وی افزود: برگزاری صدمین سالگرد این مناسبت، نشاندهنده اهمیت دریا و دریانوردی برای مردم ترکیه است. پیوند دوباره جامعه با دریا، از اهداف اصلی دولت در برنامههای توسعه به شمار میرود.