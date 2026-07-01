استانبول/ خبرگزاری آنادولو

عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، در مراسم صدمین سالگرد «روز دریانوردی و کابوتاژ» گفت: ترکیه با 218 تأسیسات بندری، 85 کشتی‌سازی فعال، 181 مرکز ساخت و به‌آب‌اندازی قایق، 65 اسکله تفریحی، 23 مرکز بازیافت کشتی، 400 پناهگاه ماهیگیری، 144 هزار نیروی دریایی و بیش از یک میلیون دریانورد نیمه حرفه ای، به یکی از کشورهای پیشرو در حوزه دریانوردی تبدیل شده است.

وی افزود: برگزاری صدمین سالگرد این مناسبت، نشان‌دهنده اهمیت دریا و دریانوردی برای مردم ترکیه است. پیوند دوباره جامعه با دریا، از اهداف اصلی دولت در برنامه‌های توسعه به شمار می‌رود.

