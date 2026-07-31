وزیر بهداشت بورکینافاسو از تیم پیوند اعضای ترکیه تقدیر کرد

31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
واگاودگو/خبرگزاری آنادولو
رابرت کارگوگو، وزیر بهداشت بورکینافاسو با برگزاری مراسمی از اعضای هیئت بنیاد پیوند اعضای ترکیه به دلیل انجام سومین مجموعه عملهای پیوند کلیه در این کشور، تشکر کرد.
کارگوگو در این مراسم که در هتلی در واگادوگو پایتخت بورکینافاسو برگزار شد، از پزشکان ترکیه بهدلیل موفقیتآمیز بودن عملهای پیوند قدردانی کرد.
وی گفت که انجام سومین مجموعه عملهای پیوند از سوی پزشکان ترکیه موجب خرسندی عالیترین مقامهای بورکینافاسو شده و آنها از ثمربخش بودن این همکاری احساس غرور میکنند.
کارگوگو افزود: میخواهم بر اهمیت این همکاری میان دو کشور تاکید کنم و رضایت خود را از آن ابراز کنم.
ایوب قهوهچی، رئیس بنیاد پیوند اعضای ترکیه نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه همکاریها در هر برنامه از این قبیل، توسعه بیشتری مییابد، گفت که انتقال تجربه نظام سلامت ترکیه به بورکینافاسو و بهاشتراکگذاشتن دانش و تخصص موجود، برای این بنیاد اهمیت دارد.