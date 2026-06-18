وزیر اسرائیلی: ترکیه و سوریه بسیار نگران‌کننده‌تر از ایران هستند وزیر امور یهودیان دیازپورا در دولت اسرائیل ادعا کرد که ترکیه و سوریه تحولات بسیار نگران‌کننده‌تری نسبت به ایران هستند.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

آمیخای چیکلی، وزیر امور یهودیان دیازپورا در دولت اسرائیل در رادیو ارتش این کشور، ادعا کرد که کشورش «دیر یا زود وارد جنگ با سوریه خواهد شد».

او افزود: ترکیه و سوریه تحولات بسیار نگران‌کننده‌تری نسبت به ایران هستند.

چیکلی در مورد بحث‌های مربوط به عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان پس از توافق بین آمریکا و ایران اظهار داشت: اگر ما به خط آبی (خط مرزی سازمان ملل بین لبنان - اسرائیل) برگردیم، این یک شکست خواهد بود. من فکر نمی‌کنم که ما عقب‌نشینی کنیم. در صورت لزوم، ما می‌دانیم که چگونه به آمریکا «نه» بگوییم.

این عضو حزب لیکود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل ادعا کرد که اسرائیل «دیر یا زود وارد جنگ با سوریه خواهد شد».

چیکلی دیروز نیز در گفت‌وگو با رادیو اف‌ام 103، به وضعیت ایران که اقتصادش در اثر سال‌ها محاصره و جنگ تحمیلی توسط جهان غرب آسیب دیده است، اشاره کرد.

او گفت: توافق در حال شکل‌گیری نگران‌کننده است، اما چیزی که کمتر از همه مرا نگران می‌کند، احیای اقتصاد ایران است. چیزی که مرا بسیار بیشتر نگران می‌کند، محورهایی است که این توافق را شکل می‌دهند: ترکیه، قطر و پاکستان. ما شاهد ظهور محور جدیدی در مقابل چشمان خود هستیم.