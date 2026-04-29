وزارت دفاع ترکیه سالگرد پیروزی نبرد «کوت‌ الاماره» را گرامی داشت

29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار پیامی، صدودهمین سالگرد پیروزی در نبرد «کوتالاماره» را گرامی داشت.
در پیامی که در حساب رسمی این وزارتخانه در شبکههای اجتماعی منتشر شده، تاکید شد که پیروزی کوتالاماره تنها یک موفقیت نظامی نبود، بلکه به عنوان حماسهای پرافتخار توسط ایمان استوار، اراده پایانناپذیر و فداکاری بینظیر سربازان تُرک در راه میهن را با حروفی زرین در تاریخ ثبت شده است.
در این پیام آمده است: «در صدودهمین سالگرد پیروزی کوتالاماره که با افتخار آن را گرامی میداریم، یاد و خاطره خلیل پاشا که فرماندهی این نبرد را با موفقیت بر عهده داشت و همچنین سربازان قهرمان را گرامی میداریم. همچنین بنیانگذار جمهوریمان، مصطفی کمال آتاترک و تمامی قهرمانان تاریخ پرافتخارمان را با رحمت، سپاس و احترام یاد میکنیم.
گفتنی است، نبرد کوت به عنوان یکی از نبردهای بزرگ جنگ جهانی دوم طی سالهای 1915 تا 1916 میان نیروهای امپراطوری عثمانی و بریتانیا در شهر کوت در عراق امروز به وقوع پیوست. این نبرد با پیروزی نیروهای ترک پایان یافت.