وزارت دفاع ترکیه تصاویر شلیک بالگردهای «آتاک» در رزمایش افس-2026 را منتشر کرد

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع ملی ترکیه طی پیامی در حساب کاربری این نهاد در شبکه اجتماعی «NSosyal»، تصاویری از مشارکت بالگردهای تهاجمی «آتاک» وابسته به فرماندهی هوانوردی نیروی زمینی در رزمایش افس-2026 را به اشتراک گذاشت.

در این پیام آمده است: بال‌های شجاعت: آتاک. در چارچوب رزمایش افس-2026، بالگردهای تهاجمی آتاک اهداف تعیین‌شده را به‌صورت همزمان و هماهنگ زیر آتش گرفتند.

در تصاویر منتشر شده، روند بارگذاری مهمات روی بالگردهای آتاک و اجرای عملیات شلیک به اهداف مشخص‌شده مشاهده می‌شود.