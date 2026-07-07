وزارت امور خارجه ترکیه با رد ادعاهای مقام‌های اسرائیلی، اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و همدستانش با تحریف انتقادها و فعالیت‌های تبلیغاتی سازمان‌یافته در تلاش هستند توجهات را از اقدامات اسرائیل در غزه و منطقه منحرف کنند.

وزارت خارجه ترکیه: نتانیاهو با تبلیغات سازمان‌یافته تلاش می‌کند افکار عمومی را منحرف کند وزارت امور خارجه ترکیه با رد ادعاهای مقام‌های اسرائیلی، اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و همدستانش با تحریف انتقادها و فعالیت‌های تبلیغاتی سازمان‌یافته در تلاش هستند توجهات را از اقدامات اسرائیل در غزه و منطقه منحرف کنند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ترکیه درباره ادعاهای بی‌اساس و فعالیت‌های گمراه‌کننده مقام‌های اسرائیلی اعلام کرد: نتانیاهو و همدستانش، هرگونه انتقاد مطرح‌ شده علیه خود را به‌صورت عمدی تحریف کرده و با یک فعالیت تبلیغاتی سیستماتیک تلاش می‌کنند دستور کار را تغییر دهند.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای به ادعاهای بی‌اساس و فعالیت‌های تبلیغاتی مقام‌های اسرائیلی واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است که ادعاهای بی‌اساس که در روزهای اخیر از سوی مقام‌های اسرائیلی با هماهنگی و زمان‌بندی مشخص منتشر شده، بخشی از یک کارزار گمراه‌کننده است.

در ادامه بیانیه آمده است: نتانیاهو و همدستانش، هرگونه انتقاد علیه خود را به‌طور عمدی تحریف می‌کنند و با یک عملیات تبلیغاتی سازمان‌یافته تلاش دارند افکار عمومی را منحرف کنند. با این حال، این تلاش‌ها دیگر جامعه جهانی را متقاعد نمی‌کند و نتوانسته است اقدامات دولت نتانیاهو در غزه، سیاست‌های اشغال و الحاق در منطقه و اقدامات بی‌ثبات‌کننده آن را پنهان کند.

وزارت امور خارجه ترکیه همچنین تاکید کرد که هدف کشورمان، زندگی تمامی کشورها و ملت‌های منطقه در صلح، ثبات و رفاه است و بر همین اساس بار دیگر از اسرائیل خواست سیاستی سازنده و صلح‌آمیز در پیش بگیرد.