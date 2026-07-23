هیجان شنا در میان بقایای شهر باستانی فازلیس آنتالیا

23 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئیه 2026
آنتالیا/ خبرگزاری آنادولو
شهر باستانی فازلیس در منطقه کمر آنتالیا با آثاری از دورههای هلنیستی، رومی و بیزانسی، از جمله زیباییهای نادری است که در آن رنگهای سبز و آبی به هم پیوند میخورند.
آنتالیا که به دلیل میزبانی از تمدنهای مختلف به عنوان "گهواره تمدنها" توصیف میشود، دارای شهرهای باستانی است که در منطقه ساحلی واقع شدهاند.
از جمله چشمگیرترین آنها، شهر باستانی فازلیس در منطقه کمر است که آثاری از دورههای هلنیستی، رومی و بیزانسی را در خود جای داده است.
بازدیدکنندگان از این شهر، جایی که تاریخ و طبیعت در هم تنیدهاند، در میان ویرانههای باستانی مانند بندر، آگورا و تئاتر در میان درختان سرسبز قدم میزنند و به دریا میرسند.
در اینجا، بازدیدکنندگان همچنین یک ماجراجویی منحصر به فرد را با شنا در میان ویرانههای تاریخی تجربه میکنند.
خلوصی شاهین، استاندار آنتالیا به خبرنگار آنادولو گفت که هنگام بحث در مورد گردشگری آنتالیا، زیباییهای طبیعی و تاریخی ذکر میشود و در فازلیس، این دو جنبه در کنار هم وجود دارند.
شاهین با بیان اینکه فازلیس شهری باستانی با دو بندر بوده است، افزود: بازدیدکنندگان از فازلیس میتوانند از پلههای یک بندر دوهزار ساله پایین بیایند و وارد دریا شوند. این یک تجربه بسیار ویژه است. به همین دلیل است که این شهر توجه زیادی را به خود جلب میکند. این یک شهر بندری مهم در دنیای باستان است. فعالیتهای حفاری فشرده به عنوان بخشی از پروژه میراث برای آینده ادامه دارد. خیابانهای جدید شهر که در زیر زمین قرار دارند، به سرعت در حال کشف هستند.
او ادامه داد: فازلیس یکی از نمونههای نادر در جهان با این ویژگیها است و به ویژه گردشگران داخلی باید به این شهر بیایند و آن را ببینند. امیدواریم همه هیجان شنا در دریا را در میان بازماندههای باستانی اینجا تجربه کنند.
- شهر باستانی فازلیس
از طریق حفاریهای انجام شده توسط وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، خیابانی با قدمت بیش از دو هزار سال که بسیاری از چهرههای تاریخی مانند اسکندر کبیر و امپراتور هادریان در آن قدم زدهاند، کشف شده است. پس از جاده ورودی فازلیس، منطقه معبد نیز با تمام شکوه خود زنده شده و از بازدیدکنندگانی که وارد شهر میشوند استقبال میکند.
همچنین فعالیتهای حفاری و مرمت بر روی قناتها، یکی از مهمترین بناهای دیدنی در چشمانداز شهر، انجام شد.
این شهر باستانی که با زیباییهای طبیعی و بقایای تاریخی خود به ساحل مدیترانه زیبایی میبخشد، مورد بازدید گردشگرانی است که با ماشین به منطقه میآیند و همچنین گردشگرانی که با قایق به گشتهای آبی میروند.
این شهر باستانی که خط ساحلی آن به عنوان محل استراحت با صندلیهای کمپینگ که توسط خانوادهها آورده میشود و ساحل آن به عنوان ساحل استفاده میشود، در طول تابستان شاهد تعداد زیادی بازدیدکننده است.
در این شهر باستانی، که کارهای حفاری، مرمت و محوطهسازی در محدوده «پروژه میراث برای آینده» وزارت فرهنگ و گردشگری در حال انجام است، مقامات 24 ساعته در حال انجام وظیفه هستند تا اطمینان حاصل کنند که بازدیدکنندگان به سازههای تاریخی و گیاهان بومی آسیب نمیرسانند.