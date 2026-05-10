10 مه 2026•بهروزرسانی: 10 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
هیئتی به ریاست ملکه ماتیلد بلژیک در قالب ماموریت اقتصادی وارد استانبول شد. هواپیمای حامل ملکه ماتیلد و هیئت همراه او ساعت 12:00 در فرودگاه بین المللی «استانبول» به زمین نشست و از سوی ماهنور اوزدمیر گوکتاش، وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه و برخی مقامات دیگر مورد استقبال قرار گرفت.
در این هیئت علاوه بر ملکه بلژیک، مقامات بلندپایهای از جمله معاون نخستوزیر و وزیر خارجه بلژیک، وزیر تجارت خارجی و دفاع، و همچنین بیش از 400 نماینده بخش خصوصی حضور دارند.
هدف از این سفر، بررسی و توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ترکیه و بلژیک و گسترش همکاریها در حوزههایی مانند انرژی، صنایع دفاعی، هوانوردی، لجستیک، سلامت، بانکداری و فناوری اعلام شده است.
این ماموریت اقتصادی که بلژیک سالانه دو بار برگزار میکند، یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی اقتصادی این کشور محسوب میشود و از نظر سیاسی نیز اهمیت بالایی دارد.
در جریان این سفرها، در کشور میزبان نشستها و برنامههای متعددی با تمرکز بر بخشهای کلیدی روابط اقتصادی دوجانبه برگزار میشود و اقدامات عملی برای توسعه همکاریها انجام میگیرد.
پیشتر نیز بلژیک در سال 2012 یک ماموریت اقتصادی به ترکیه انجام داده بود که در آن زمان «شاهزاده فیلیپ» (اکنون پادشاه بلژیک) ریاست هیئت را بر عهده داشت و ملکه ماتیلد بلژیک نیز در آن سفر با عنوان «پرنسس» او را همراهی کرده بود.