هلال احمر ترکیه در عید قربان میان نیازمندان در 30 کشور گوشت توزیع خواهد کرد

12 مه 2026•بهروزرسانی: 12 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
فاطمه مریچ ییلماز، رئیس هلال احمر ترکیه اعلام کرد که امسال قصد دارند به میلیونها نیازمند در ترکیه، غزه و 30 کشور دیگر کمک کنند.
ییلماز به خبرنگار آنادولو گفت: در ترکیه، حیوانات قربانی شده به گوشت کنسرو تبدیل شده و در طول سال بین نیازمندان توزیع میشوند.
او توضیح داد که به دلیل مشکلات عبور از مرز و انرژی در غزه، همین مدل در دو سال گذشته اعمال شده است.
ییلماز با بیان اینکه کنسروهای آماده شده برای غزه کاملاً در داخل منطقه توزیع شدهاند، گفت: در دو سال گذشته، 1.3 میلیون کنسرو غذا وارد غزه شده و مستقیماً به مردم تحویل داده شده است. این بدان معناست که هر خانواده ساکن غزه دو کنسرو غذا دریافت کرده است. این رقم بسیار بزرگی است. امسال، ما دوباره کنسروهایی را برای غزه آماده کردهایم و برای بردن آنها به عنوان کمک از طرف مردم ترکیه به آنجا آماده ایم.
وی افزود: «ه غیر از این، سایر بخشهای گوشت قربانی شامل گوشت چرخکرده و خرد شده است. اینها محصولات استانداردی هستند که میزان چربی، آب و گوشت آنها به وضوح مشخص شده و پس از باز شدن، پخته و آماده مصرف هستند.
ییلماز اظهار داشت که توزیع گوشت قربانی را هم در داخل و هم در سطح بینالمللی انجام میدهند.
وی گفت: امسال ما برای 30 کشور برنامهریزی کردهایم. کارکنان و داوطلبان ما از قبل به آنجا میروند تا تمهیدات و برنامههای فشردهای را انجام دهند. پس از ذبح، گوشت تازه توسط داوطلبان ما در طول دوره عید قربان در 30 کشور خارج از کشور توزیع خواهد شد.