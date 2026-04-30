هشدار وزارت دفاع ترکیه نسبت به احتمال استقرار نیروهای فرانسوی در قبرس جنوبی

30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار پاسخ کتبی به سوالات خبرنگاران، از اظهارات مقامات فرانسوی و یونانی درباره منطقه انتقاد و نسبت به احتمال استقرار نیروهای فرانسوی در بخش جنوبی جزیره قبرس هشدار داد.
وزارت دفاع ملی ترکیه در اینباره اعلام کرد که اظهارات اخیر مقامات فرانسه و یونان درباره سناریوهای امنیتی منطقهای موجب افزایش تنش شده و میتواند به صلح و ثبات منطقه آسیب برساند. این وزارتخانه تاکید کرد که هرگونه تلاش برای ایجاد ائتلاف نظامی علیه ترکیه شانسی برای موفقیت نخواهد داشت.
همچنین در واکنش به گزارشها درباره احتمال استقرار نیروهای فرانسوی در قبرس جنوبی، آنکارا هشدار داد که چنین اقداماتی میتواند توازن حساس امنیتی جزیره را برهم بزند و خطرات جدیدی برای ثبات منطقه ایجاد کند. در این اطلاعیه، همچنین بر جایگاه ترکیه بهعنوان کشور ضامن در مسئله قبرس تاکید شده است.
وزارت دفاع ترکیه همچنین حمله اسرائیل به «ناوگان جهانی صمود» در آبهای بینالمللی را "نقض آشکار حقوق بینالملل" دانست و اعلام کرد که نیروهای مسلح ترکیه تحولات شرق مدیترانه را با دقت دنبال کرده و در چارچوب کمکهای انسانی اقدامات لازم را انجام خواهند داد.