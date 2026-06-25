شرکت توگ، برند ملی خودروی برقی ترکیه که در سال 2018 تأسیس شد، با ثبت موفقیت‌های پیاپی در فروش، 8 سالگی فعالیت خود را پشت سر گذاشت.

هشتمین سالگرد تأسیس توگ؛ پیشتاز بازار خودروهای برقی ترکیه شرکت توگ، برند ملی خودروی برقی ترکیه که در سال 2018 تأسیس شد، با ثبت موفقیت‌های پیاپی در فروش، 8 سالگی فعالیت خود را پشت سر گذاشت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شرکت توگ (Togg)، برند ملی فناوری و خودروی برقی ترکیه که در 25 ژوئن 2018 به ابتکار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه تأسیس شد، 8 سالگی فعالیت خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.

این شرکت نخستین خودروی هوشمند خود با نام T10X را در سال 2023 روانه بازار کرد و پس از آن، مدل T10F را نیز به سبد محصولات خود افزود.

میزان داخلی‌سازی محصولات توگ اکنون به بیش از 81 درصد رسیده و این شرکت از سال 2025 فروش خودروهای خود را در کشور آلمان نیز آغاز کرده است.

توگ همچنین از طریق برند شارژ «تروگو» (Trugo) شبکه گسترده‌ای از ایستگاه‌های شارژ را در سراسر ترکیه ایجاد کرده و با برخورداری از بیش از 2 هزار ایستگاه و 4 هزار سوکت، سهم قابل‌توجهی از بازار شارژ خودروهای برقی را در اختیار دارد.

این شرکت سال 2025 را با فروش بیش از 39 هزار دستگاه خودرو و کسب جایگاه نخست بازار خودروهای برقی ترکیه به پایان رساند و در 5 ماه نخست سال 2026 نیز با ارائه دو مدل T10X و T10F صدرنشینی خود را در فروش بازار حفظ کرده است.

برند ملی توگ که هم‌اکنون در تمامی 81 استان ترکیه خدمات‌رسانی می‌کند، علاوه بر توسعه محصولات و گسترش همکاری‌های فناورانه بین‌المللی، به عنوان حامی اصلی تیم‌های ملی فوتبال و بسکتبال ترکیه نیز فعالیت می‌کند.

