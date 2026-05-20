هشتمین جشنواره فرهنگی و ورزشی اتنواسپورت در استانبول آغاز می‌شود هشتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی اتنواسپورت از فردا در استانبول آغاز خواهد شد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

هشتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی اتنواسپورت که توسط اتحادیه جهانی اتنواسپورت برگزار می‌شود، از فردا در استانبول آغاز خواهد شد.

این جشنواره از 21 تا 24 مه با گردهم‌آوردن ورزش‌های سنتی، میراث فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی از کشورهای مختلف، در فرودگاه آتاترک استانبول برگزار خواهد شد.

جشنواره اتنواسپورت که هر سال با استقبال گسترده‌تری در سطح جهانی روبه‌رو می‌شود، امسال نیز شرکت‌کنندگانی از مناطق مختلف جهان را در استانبول گرد هم خواهد آورد و پیش‌بینی می‌شود به یکی از مهم‌ترین بسترهای تعامل فرهنگی تبدیل شود.

در این جشنواره، ورزش‌ها و نمایش‌های سنتی از کشورهای مختلف از جمله ژاپن، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، لیتوانی، روسیه و قرقیزستان به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین بازدیدکنندگان امسال برای نخستین بار فرصت تجربه ورزش‌های سنتی «ریپکا» از لیتوانی، «لاپتا» و «تاورلی» از روسیه و «زورخانه» از جمهوری آذربایجان را خواهند داشت.