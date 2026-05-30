هزاران گردشگر در سواحل دریاچه وان مهاجرت شاه ماهی مروارید را از نزدیک تماشا کردند

Necmettin Karaca
30 مه 2026•بهروزرسانی: 30 مه 2026
وان/ خبرگزاری آنادولو
همزمان با تعطیلات عید قربان، هزاران نفر از گردشگران و علاقهمندان با سفر به پارک طبیعی «شاه ماهی مروارید» در شهرستان ارجیش، یکی از شگفتانگیزترین رویدادهای طبیعی ترکیه را از نزدیک تماشا کردند.
شاه ماهی مروارید (کفال وان) که تنها در دریاچه وان زندگی میکند، هر سال در فصل زادآوری از 15 آوریل تا 15 ژوئیه به رودخانههای آب شیرین منتهی به دریاچه مهاجرت میکند.
بازدیدکنندگان در پارک طبیعی ارجیش شنای این ماهیها برخلاف جریان آب رودخانه «دلیچای» و جهش از روی موانع طبیعی برای رسیدن به مکانهای مناسب تخم ریزی را تماشا کردند.
در روزهای عید قربان، این منطقه به یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگری تبدیل شد و هزاران نفر از استانها و شهرهای مختلف برای تماشای این پدیده طبیعی به ارجیش سفر کردند.
عکاسان طبیعت نیز با حضور در منطقه، صحنههای شکار ماهیها توسط مرغهای دریایی و تلاش ماهیها برای حرکت در خلاف جهت جریان آب را ثبت کردند.