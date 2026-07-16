در شش‌ ماه نخست سال 2026، بیش از 101 میلیون پرواز از جمله نزدیک به 238 هزار پرواز ترانزیتی از حریم هوایی ترکیه عبور کرد.

هر 14 ثانیه یک هواپیما از حریم هوایی ترکیه عبور می‌کند؛ بیش از 101 میلیون پرواز طی 6 ماه در شش‌ ماه نخست سال 2026، بیش از 101 میلیون پرواز از جمله نزدیک به 238 هزار پرواز ترانزیتی از حریم هوایی ترکیه عبور کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس داده‌های اداره کل فرودگاه‌های دولتی ترکیه (DHMİ)، در شش‌ماهه نخست سال 2026 در مجموع یک میلیون و 113 هزار و 986 پرواز در حریم هوایی ترکیه انجام شد که از این تعداد، 237 هزار و 919 پرواز به‌صورت عبوری (ترانزیت) بود.



به این ترتیب، به‌طور متوسط هر 14 ثانیه یک هواپیما از آسمان ترکیه عبور کرده است.

در همین دوره، شمار پروازهای داخلی 471 هزار و 870 و پروازهای خارجی 404 هزار و 197 مورد ثبت شد.

همچنین، تعداد کشورهای دارای توافق حمل‌ونقل هوایی با ترکیه از 81 به 175 کشور و تعداد مقاصد پروازی بین‌المللی از 60 به 356 مقصد افزایش یافته است.