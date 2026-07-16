Arife Yıldız Ünal
16 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس دادههای اداره کل فرودگاههای دولتی ترکیه (DHMİ)، در ششماهه نخست سال 2026 در مجموع یک میلیون و 113 هزار و 986 پرواز در حریم هوایی ترکیه انجام شد که از این تعداد، 237 هزار و 919 پرواز بهصورت عبوری (ترانزیت) بود.
به این ترتیب، بهطور متوسط هر 14 ثانیه یک هواپیما از آسمان ترکیه عبور کرده است.
در همین دوره، شمار پروازهای داخلی 471 هزار و 870 و پروازهای خارجی 404 هزار و 197 مورد ثبت شد.
همچنین، تعداد کشورهای دارای توافق حملونقل هوایی با ترکیه از 81 به 175 کشور و تعداد مقاصد پروازی بینالمللی از 60 به 356 مقصد افزایش یافته است.