17 مه 2026•بهروزرسانی: 17 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس اعلام منابع وزارت خارجه ترکیه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه کشور، فردا در چارچوب سومین نشست سازوکار گفتوگوی راهبردی ترکیه و آلمان به برلین میرود.
در چارچوب سومین نشست «سازوکار گفتوگوی راهبردی ترکیه و آلمان» که به ریاست مشترک فیدان و یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان در برلین برگزار میشود، کارگروههایی درباره «روابط دوجانبه»، «روابط ترکیه و اتحادیه اروپا»، «امنیت و دفاع» و «مسائل منطقهای» تشکیل خواهد شد.
انتظار میرود فیدان در دیدارهای خود، از فضای مثبت ایجادشده در روابط دو کشور در پی افزایش تماسهای سطح بالا ابراز رضایت کند و بر تقویت همکاریهای سیاسی، اقتصادی و دفاعی تاکید داشته باشد.
موضوعات منطقهای از جمله جنگ اوکراین، وضعیت خاورمیانه، تحولات غزه، روابط ایران و آمریکا و امنیت تنگه هرمز نیز از محورهای اصلی گفتوگوهای دو طرف خواهد بود.