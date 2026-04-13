13 آوریل 2026•بهروزرسانی: 13 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه طی سخنانی در میز سردبیری خبرگزاری آنادولو در ارتباط با تحولات اخیر در منطقه و درگیری بین آمریکا و ایران گفت: هر دو طرف درباره آتشبس قاطع بوده و متوجه این نیاز هستند.
وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد: عبور آزاد از تنگه هرمز نباید مسدود شود. هیچ کشوری نباید مجبور به پرداخت عوارض برای عبور از آن باشد.
فیدان همچنین درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت: موضع ما بازگشایی آن از طریق صلح است. دخالت در اینجا با یک نیروی حافظ صلح مسلح بینالمللی با چالشهای زیادی همراه است.
وی همچنین در ارتباط با حملات اسرائیل به سوریه اظهار داشت: در سوریه یک مشکل بزرگ میبینیم. این برای ما یک خطر بزرگ است.
فیدان افزود: اسرائیل به دلیل جنگ جاری در ایران، اقدامات خاصی علیه سوریه انجام نمیدهد، اما این بدان معنا نیست که این اتفاق نخواهد افتاد. وقتی زمانش برسد، آن را انجام خواهد داد.
وی گفت در خاورمیانه هر کشوری باید در چارچوب یک پیمان امنیتی به تمامیت ارضی، حاکمیت و امنیت یکدیگر متعهد باشد.
فیدان تاکید کرد: پس از ایران، اسرائیل نمیتواند بدون دشمن زندگی کند. میبینیم که (نتانیاهو) به دنبال اعلان ترکیه به عنوان دشمن جدید است.
وزیر امور خارجه ترکیه همچنین درباره نشست ناتو که قرار است در ترکیه برگزار شود گفت: این شاید مهمترین اجلاس در تاریخ ناتو باشد.