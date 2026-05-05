Tolga Yanık
05 مه 2026•بهروزرسانی: 05 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
هالوک بایراکتار، رئیس هیئتمدیره نمایشگاه صنایع دفاعی، هوانوردی و فضایی «SAHA 2026» استانبول در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با تاکید بر اینکه نمایشگاه «SAHA 2026» فراتر از یک رویداد نمایشگاهی است، گفت: در این نمایشگاه میزبان بیش از 263 شرکت بینالمللی پیشرو از بیش از 120 کشور خواهیم بود.
نمایشگاه بینالمللی صنایع دفاعی، هوانوردی و فضایی «SAHA 2026» که در مرکز نمایشگاهی استانبول برگزار میشود و بزرگترین رویداد این حوزه در ترکیه و اروپا به شمار میرود از امروز آغاز به کار کرد.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که خبرگزاری آنادولو شریک ارتباطات جهانی آن است، با حضور یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، محمد فاتح کاجیر، وزیر صنعت و فناوری، هالوک گوگون، رئیس صنایع دفاعی ریاستجمهوری و سلجوق بایراکتار رئیس هیئتمدیره شرکت بایکار و شماری از مقامات عالیرتبه از کشورهای مختلف برگزار شد.
هالوک بایراکتار در سخنرانی خود در این مراسم اظهار داشت که امروز تنها یک نمایشگاه افتتاح نشده، بلکه «یک انقلاب ذهنی و معادله جدید اکوسیستم جهانی» مورد بحث قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه جهان در نقطهای حساس از گذار از جنگهای تجاری به رقابت بر سر حاکمیت فناوری قرار دارد، افزود: «کشور ما و کشورهای دوست در این مقطع با یک مبارزه وجودی روبهرو هستند. ما نیز در «SAHA 2026» نشان میدهیم که آینده چگونه با فناوری شکل خواهد گرفت. جهان بهطور جدی در حال بیدار شدن از توهم تجارت آزاد است که سالها به آن عادت کرده بود. جنگهای گمرکی و سیاستهای حمایتگرایانه دیگر صرفاً مفاهیم تجاری نیستند، بلکه به جبهههای جدید رقابت قدرت در سطح جهانی تبدیل شدهاند».
او ادامه داد: تنشهای ژئوپلیتیکی، اختلال در شریانهای حیاتی مانند تنگه هرمز و نوسانات در هزینههای انرژی، شکنندگی زنجیره تأمین صنعتی را بهخوبی نشان داده است. در چنین دوره جدیدی، ظرفیت تولید ملی دیگر تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه آزمونی حیاتی برای بقا و ضرورتی اجتنابناپذیر برای دولتها محسوب میشود.