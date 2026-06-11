نگرانی ترکیه از تجدید درگیری ایران و آمریکا

Utku Şimşek, Yusuf Soykan Bal
11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
آنتالیا / خبرگزاری آنادولو
دریاسالار ذکی آقترک، مشاور رسانهای و روابط عمومی و سخنگوی وزارت دفاع ملی ترکیه با اشاره به آخرین تحولات منطقه اظهار داشت: ما نگران شروع مجدد درگیریها بین ایران و ایالات متحده هستیم. در این برهه حساس، بسیار مهم است که همه طرفها خویشتنداری پیشه کرده و برای ایجاد صلح و ثبات پایدار در منطقه، راهحلهای دیپلماتیک را در اولویت قرار دهند.
آقترک این سخنان را در یک نشست خبری که در کشتی «تی.سی.جی آنادولو» به عنوان بخشی از رزمایش «دنیزکوردو-2» در سواحل آنتالیا در حال حرکت بود، بیان کرد و افزود: اسرائیل با ماهها قتلعام در غزه، حملات به لبنان و اقداماتی که تنشهای منطقهای را تشدید میکند، به بزرگترین منبع بیثباتی در منطقه و مانع اصلی در مسیر تلاشهای صلح تبدیل شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: این رویکرد که قوانین بینالمللی و ارزشهای بشردوستانه را نادیده میگیرد، نه تنها امنیت منطقهای، بلکه صلح و ثبات جهانی را نیز تهدید میکند. برای موفقیت ابتکارات دیپلماتیک، جامعه بینالمللی باید موضع قاطعتر و گامهای ملموستری علیه سیاستهای تهاجمی و غیرقانونی اسرائیل بردارد.