نمایشگاه «ساحا 2026» فردا در استانبول با هدف دستیابی به 8 میلیارد دلار قرارداد صادراتی آغاز می‌شود نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی و هوافضای «ساحا 2026» از 5 تا 9 مه در استانبول برگزار می‌شود و با حضور گسترده شرکت‌های داخلی و خارجی، به دنبال تقویت همکاری‌های راهبردی و افزایش حجم صادرات است.