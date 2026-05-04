04 مه 2026•بهروزرسانی: 04 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
نمایشگاه بینالمللی صنایع دفاعی و هوافضای «ساحا 2026» به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای صنایع دفاعی و هوافضا در ترکیه و اروپا، در فضایی به وسعت 400 هزار متر مربع در مرکز نمایشگاهی استانبول برگزار خواهد شد.
بیش از 1700 شرکت از 120 کشور در این رویداد حضور خواهند داشت و پیشبینی میشود بیش از 200 هزار بازدیدکننده از آن دیدن کنند.
در این نمایشگاه علاوه بر برگزاری بیش از 30 هزار نشست تجاری، از 203 محصول جدید رونمایی و 164 توافقنامه امضا خواهد شد.
هدفگذاری شده است حجم قراردادهای صادراتی این دوره به حداقل 8 میلیارد دلار برسد.
همچنین جدیدترین فناوریها از جمله رهپاد (خودروهای زمینی بدون سرنشین) و رباتهای کاوشگر به نمایش گذاشته میشود.