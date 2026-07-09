Zeynep Duyar
09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
در اجلاس سران ناتو در آنکارا، پروژههای مرتبط با فضا نیز مورد بررسی سران کشورهای عضو قرار گرفت. در این چارچوب تصمیم گرفته شد که ماهوارههای «ایمهجه» متعلق به بخش فضایی سازمان تحقیقات و فناوری ترکیه (توبیتاک) و شبکه ماهوارهای مدار پایین زمین شرکت آسلسان در معماری فناوری این سازمان نقش مهمی ایفا کنند.
طی «مجمع صنایع دفاعی» که در چارچوب سیوششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا برگزار شد، پروژهها و همکاریهایی به ارزش مجموعا 4 میلیارد و 12 میلیون دلار در بخش «فضا و پایش» اعلام شد. در این بخش، پروژه «HALO» با مشارکت ترکیه، آلمان، دانمارک، فنلاند، هلند، سوئد، کانادا و نروژ نیز به چشم میخورد.
ابتکار «HALO» که با نام کامل «Hybrid Alliance Layered Operations in Space» معرفی شده، با هدف گردهم آوردن ماهوارههای نظامی تحت کنترل ملی متحدان در قالب یک معماری مشترک کلانمنظومه ماهوارهای طراحی شده است.
با این مدل جدید، قرار است محدودیتهای ناوگانهای ماهوارهای یک کشور واحد از نظر هزینه، زمان و پوشش جغرافیایی برطرف شود و بهویژه در حوزههای ارتباطات پرسرعت، اطلاعات و ردیابی موشکی مزایای قابل توجهی فراهم آید. بدین ترتیب، هدف آن است که ناتو در زمینه ارتباطات پرسرعت، گردآوری اطلاعات و ردیابی موشکها به توانمندیای مقاومتر و فراگیرتر دست یابد.
سهم مستقیم ترکیه در این چارچوب، انتقال دانش و تجربه مهندسی حاصل از ماهواره ایمهجه به ماهوارههای جدید خواهد بود. ترکیه با تکیه بر ماهواره رصد زمین ایمهجه، دو ماهواره جدید با وضوح بالا توسعه خواهد داد. این ماهوارهها در آنکارا توسط بخش فضایی سازمان تحقیقات و فناوری ترکیه (توبیتاک) تولید خواهند شد و ارزش قرارداد آنها بیش از 300 میلیون دلار خواهد بود.
در چارچوب پروژه توسعه منظومه ماهوارهای، هدف آن است که ایمهجه-2 و ایمهجه-3 همراه با ماهواره فعلی ایمهجه ماموریت انجام دهند، مناطق وسیعتر در زمان کوتاهتری تصویربرداری شوند و مدت زمان بازدید مجدد از یک منطقه کاهش یابد. این توانمندی به معنای تولید سریعتر داده در مناطق بحرانی، خطوط مرزی، حوزههای دریایی، تحرکات نظامی و نیز هنگام بلایا و وضعیتهای اضطراری خواهد بود.
ماهواره ایمهجه، نخستین ماهواره بومی و ملی رصد زمین ترکیه با وضوح کمتر از یک متر، پیشتر با نام «گوکترک-2B» وارد موجودی فرماندهی نیروی هوایی شده بود. با پروژههای جدید، ظرفیت بومی ماهوارهای که از ایمهجه شکل گرفته، به توانمندیای آشکارتر در معماری امنیتی مشترک ناتو تبدیل خواهد شد.