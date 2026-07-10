دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.9830 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6220 لیر به فروش رسید.

نرخ ارز در بازار آزاد استانبول دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.9830 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6220 لیر به فروش رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز جمعه، 10 جولای 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.9810 لیر خرید و با قیمت 46.9830 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 53.7870 لیر خرید و به بهای 53.7890 لیر به فروش رسید.

قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.8760 و 53.7710 لیر بود.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6220 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4117 دلار است.