دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.8370 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6234 لیر به فروش رسید.

نرخ ارز در بازار آزاد استانبول دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.8370 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6234 لیر به فروش رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز سه‌شنبه، 7 جولای 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.8350 لیر خرید و با قیمت 46.8370 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 53.5700 لیر خرید و به بهای 53.5720 لیر به فروش رسید.

قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.8230 و 53.4690 لیر بود.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6234 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4125 دلار است.