نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

Ali Canberk Özbuğutu, Daler Mirov
07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دلار آمریکا صبح امروز سهشنبه، 7 جولای 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.8350 لیر خرید و با قیمت 46.8370 لیر فروخته شد.
هر یورو نیز به قیمت 53.5700 لیر خرید و به بهای 53.5720 لیر به فروش رسید.
قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.8230 و 53.4690 لیر بود.
هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6234 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4125 دلار است.