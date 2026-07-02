دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.6940 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6098 لیر به فروش رسید.

نرخ ارز در بازار آزاد استانبول دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.6940 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6098 لیر به فروش رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز پنجشنبه، دوم جولای 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.6920 لیر خرید و با قیمت 46.6940 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 53.2770 لیر خرید و به بهای 53.2790 لیر به فروش رسید.

قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.660 و 53.2300 لیر بود.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6098 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4066 دلار است.