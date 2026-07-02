نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

Ali Canberk Özbuğutu
02 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دلار آمریکا صبح امروز پنجشنبه، دوم جولای 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.6920 لیر خرید و با قیمت 46.6940 لیر فروخته شد.
هر یورو نیز به قیمت 53.2770 لیر خرید و به بهای 53.2790 لیر به فروش رسید.
قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.660 و 53.2300 لیر بود.
هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6098 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4066 دلار است.