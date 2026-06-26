نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

Ali Canberk Özbuğutu
26 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دلار آمریکا صبح امروز جمعه، 25 ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.6230 لیر خرید و با قیمت 46.6250 لیر فروخته شد.
هر یورو نیز به قیمت 53.0960 لیر خرید و به بهای 53.0980 لیر به فروش رسید.
قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.5170 و 53.0150 لیر بود.
هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6010 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4007 دلار است.