دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.4790 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6095 لیر به فروش رسید.

نرخ ارز در بازار آزاد استانبول دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.4790 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6095 لیر به فروش رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز چهارشنبه، 24 ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.4950 لیر خرید و با قیمت 46.4970 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 52.8920 لیر خرید و به بهای 52.8940 لیر به فروش رسید.

قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.4790 و 52.9600 لیر بود.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6095 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4079 دلار است.