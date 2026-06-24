نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

Ali Canberk Özbuğutu
24 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دلار آمریکا صبح امروز چهارشنبه، 24 ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.4950 لیر خرید و با قیمت 46.4970 لیر فروخته شد.
هر یورو نیز به قیمت 52.8920 لیر خرید و به بهای 52.8940 لیر به فروش رسید.
قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.4790 و 52.9600 لیر بود.
هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6095 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4079 دلار است.