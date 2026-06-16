دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.2990 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6423 لیر به فروش رسید.

نرخ ارز در بازار آزاد استانبول دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.2990 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6423 لیر به فروش رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز سه‌شنبه، 16 ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.2970 لیر خرید و با قیمت 46.2990 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 53.6370 لیر خرید و به بهای 53.6390 لیر به فروش رسید.

قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.2830 و 53.8090 لیر بود.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6423 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4316 دلار است.