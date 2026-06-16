نرخ ارز در بازار آزاد استانبول

Ali Canberk Özbuğutu
16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دلار آمریکا صبح امروز سهشنبه، 16 ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.2970 لیر خرید و با قیمت 46.2990 لیر فروخته شد.
هر یورو نیز به قیمت 53.6370 لیر خرید و به بهای 53.6390 لیر به فروش رسید.
قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.2830 و 53.8090 لیر بود.
هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6423 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4316 دلار است.