دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.1360 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6223 لیر به فروش رسید.

نرخ ارز در بازار آزاد استانبول دلار آمریکا صبح امروز در بازار آزاد استانبول به قیمت 46.1360 لیر و هر گرم طلای 24 عیار نیز به بهای 6223 لیر به فروش رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دلار آمریکا صبح امروز چهارشنبه 10 ژوئن 2026 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به بهای 46.1340 لیر خرید و با قیمت 46.1360 لیر فروخته شد.

هر یورو نیز به قیمت 53.3400 لیر خرید و به بهای 53.3420 لیر به فروش رسید.

قیمت فروش دلار و یورو در پایان معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 46.1200 و 53.3980 لیر بود.

هم اکنون قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار آزاد استانبول 6223 لیر و قیمت هر اونس طلا نیز 4207 دلار است.